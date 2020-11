‘Pozitif’ hasta ile aynı evde yaşamın kuralları

Dünyayla birlikte ülkemizde de her geçen gün hızını artırarak yayılımına devam eden Kovid-19 enfeksiyonu hemen her haneden bir kişinin hastalığa yakalanmaya başlamasına doğru evriliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, Kovid-19'lu hasta ile aynı evde yaşamanın bir an bile ihmal edilmemesi gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



EV DÜZENLİ HAVALANDIRILMALI

KOVİD-19 pozitif kişinin bulunduğu oda ve evin mümkün olan tüm alanları günde birkaç dakika ve belirli süre ile havalandırılmalıdır. Ayrıca kovid olmayan ev halkı kesinlikle 'geçmiş olsun' ziyaretine kimseyi kabul etmemelidir. Bu uygulamalar kovid-19 testi negatifleştikten sonra bir süre daha sürdürülmeli, test yapılmamış ise semptomlar tamamen geçtikten sonraki ortalama 14 güne kadar devam ettirilmesi gereklidir.



HAVLU MUTLAKA AYRI OLMALI

HAVLULAR bulaş riski-nin yüksek olduğu eşyalar oldu-ğundan, normal durumlarda da evdeki herkesin havlusu ayrı olmalı. Kovid-19 has-tası var ise kağıt havlu kullanılmalı ve tuvalet kağıtları ayrı poşetler içerisine atılmalı ve sonun-da ağzı bağlana-rak atılmalıdır.



ODAYA GİRİLECEKSE MASKE TAKILMALI

HASTA kişinin odasına kimse zorunlu olmadıkça girmemeli, hasta kişi de zorunlu haller dışında bu odadan dışarıya çıkmamalıdır. Kovid-19 test sonucu pozitif olan kişinin odasına girilmek zorunda kalındığında herkesin hem ağzı hem de burnu kapatacak şekilde maske kullanması gereklidir. Bir anlığına bile olsa maskenin ihmal edilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekir.



BANYO HER KULLANIMDAN SONRA TEMİZLENMELİ

UVALET ve yıkanma ihtiyacı için mümkün ise hasta olan kişiye ayrı bir banyo/tuvalet sağlanmalı-dır. Eğer bu mümkün olamıyor ve aynı banyo-tuva-let diğer aile bireyleri ile paylaşılıyor ise hasta kişi-nin her banyo-tuvaleti kullanmasından sonra yer, yüzey, tuvalet, lavabo, çeşme muslukları ve duş alanı dezenfektan ile silinmeli ve temizlenmelidir.



EVDE MASKE TAKMALI

KOVİD-19 hastası, bulunduğu odadan zorunlu hallerde dışarı diğer odalara gideceğin-de ya da banyoya, tuvalete gidecek olduğunda ağız ve burun kapalı olacak şekilde maskesini takarak ev içerisinde hareket etmelidir.



ÇAMAŞIRLARI VE YEMEKLERİ AYRILMALI

Kovid-19 test sonucu pozitif olan kişinin çamaşırları ve bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. gibi kullandığı eşyalar ayrılmalıdır. Çamaşırları ayrı olarak ve makinede, yemek için kullandığı eşyalar da kullanım sonrası deterjan ve su ile makinada ya da elde yıkanmalıdır.



ORTAK ALANLARA TEMASTAN SONRA ELLER YIKANMALI

Aynı ev ortamını paylaşan herkesin eller ile ortak temas edilen yüzeylere temastan hemen sonra, yemek öncesi, yemek sonrası, tuvalet sonrası, yemek hazırlamadan önce yemek hazırladıktan sonra, kovid-19 pozitif kişinin eşyaları ile temas sonrası ve gerektiği her durumda 20 saniye boyunca eller sabun ve su ile yıkanmalıdır. Gerektiğinde el antiseptiklerinden de yararlanılabilir.



YASTIK YÜZLERİ HER GÜN DEĞİŞTİRİLMELİ

Kovid-19 hastasının yastık yüzleri her gün değiştirilmeli ve makinede en az 60 derecede ısıyla yıkanmalı, nevresimleri de üç günde bir değiştirilmeli ve yine en az 60 derecede yıkanmalıdır.