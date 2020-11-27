Bu acıya değmez!

Başarılı oyuncu ve dublaj sanatçısı Akasya Asıltürkmen, kaş kaldırma estetiği yaptırdı. Acılı bir süreç geçirdiğini dile getiren oyuncu, sosyal medyada takipçileriyle yaşadıklarını paylaştı.

'DÖRTTE BİRİNİ ÇEKSEM BİLE'

GÖZ kapaklarının düşüklüğünü ortadan kaldırmak isteyen Asıltürkmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çok açık söylemeliyim ki, bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini çekecek olsam bile kalkışmazdım" ifadelerini kullandı.