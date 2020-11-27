Esra’nın gözü asıda

GÜZEL sunucu Esra Balamir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan Balamir, uzun süre mağazaların vitrinlerini inceledi. Korona virüsü atlatan ve sonraki süreçte kendisine çok daha fazla dikkat eden sunucu, "Bildiğiniz gibi arkadaşlar benim kronik bir rahatsızlığım var. Eğer olur da Aralık ayında aşı olma durumu olursa, ben de riskli grupta olduğum için aşı olabiliyorum. İnşallah bir an evvel bu süreç geride kalır" açıklamasında bulundu.