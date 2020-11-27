Kürklerini bağışlıyor

Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, önceki gün Nişantaşı'nda hem yeni yıl için hem de yeni villaları için alışverişe çıktı. Ersoy, Muğla Bodrum'da aldığı süper lüks iki villasının tadilat işleri için iki aylığına tatil beldesine gideceğini söyledi. 400 bin lira değerindeki Hermes çantasıyla kombin yaparak tepeden tırnağa kırmızılara bürünen ünlü sanatçı, devasa tektaş pırlantalarıyla kürk provası yaptı.

'SAHNELERİ ÖZLEMEDİM'

Yeni aldığı tilki kürkü beyaz hırkasıyla basın mensuplarına poz veren Ersoy, eski kürklerini ise Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na bağışlayacağını belirtip "Ne olacak zaten.. Kürklerimi Türkan Saylan Hanım'ın vakfına vereceğim. Özel bir gece yapılsın, orada açık artırmayla satsınlar. Pahada ağır olduğu için epey bir miktar katkı olur" dedi. Ersoy 'Sahneleri özlediniz mi?' sorusuna ise "Vallahi yalan konuşmuyorum pek özlemedim sahneleri. Olursa okurum olmazsa da anasını satayım boş ver" dedi.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI