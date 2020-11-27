Kuruluş Osman liderliği bırakmıyor

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 35'inci bölümüyle elde ettiği izlenme payı sayesinde çarşamba akşamına damgasını vurdu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Tüm Kişiler' de %12,55 izlenme oranı ve %26,73 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %12,60 izlenme oranı ve %25,36 izlenme payı elde ederek birinciliği bırakmadı. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Savcı Bey ve Dündar Bey'i tam anlamıyla ipten aldı. #VatanSevgimiz etiketiyle sosyal medyada ses getirerek trendlerde de yer alan Kuruluş Osman'ın 35'inci bölümünde, Nikola'yı gafil avlayarak yaralayan ve Aygül ile Alplerinin yardımıyla Kulucahisar Kalesi'nden kaçan Osman Bey, Bizans'a ağır bir darbe vurdu. Aygül'ün bebeğini bağrına basan ve yeğenine Kayı Alp ismini koyan Osman Bey, Dündar Bey'in kızıyla barışmasına da vesile olarak obanın takdirini kazandı.