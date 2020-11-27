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Haberler Sarmaşık Lalin kime benzeyecek?

kime benzeyecek?

Lalin kime benzeyecek?
Giriş Tarihi: 27.11.2020

GEÇTİĞİMİZ ay bebekleri Lalin'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Doktor kontrolü için geldiklerini söyleyen ikili ellerini bir an olsun ayırmadı. Gazetecilerin, 'Kızınız size mi benziyor?' sorusuna Sinem Kobal, "Daha 40'ı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken" cevabını verdi. Sempatik çift, gazetecilerden müsaade isteyerek evlerinin yolunu tuttu.

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