Zirve Tuğba’nın

Son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerinden başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, son bir ayda medyada zirveye oturdu. "Sığınak" adlı şar-kısıyla YouTube'da bir hafta içinde 5 milyondan fazla izlenerek dünya gene-linde en çok izlenen videolar listesine 82'inci sıradan giriş yaptı.

'SÜRPRİZLERİM OLACAK'

Güzel şarkıcı, yazılı ve sosyal medya-da en çok haber olan isimler arasın-da ise ilk beşte yer aldı. Pandemi dönemini çok sıkı çalışarak değer-lendirdiğini belirten Tuğba Yurt, "Yeni şarkılar, akustik çalışmalar, klip hazırlıklarının hepsini bir arada yürütüyorum. Ama en çok sahnede şarkılarımı söylemeyi özledim. Esas sürprizler ve şovlar orada olacak" dedi.