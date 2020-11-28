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Haberler Sarmaşık Hazal’ın dizi heyecanı

Hazal’ın dizi heyecanı

Hazal’ın dizi heyecanı
Giriş Tarihi: 28.11.2020

Ekranların güzel oyuncusu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına geldiği AVM'de markaların yeni sezon ürünlerini inceleyip kısa bir alışveriş yapan Küçükköse, şık kombini ve tarzıyla göz kamaştırdı. Gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen oyuncu, "Yakında bir internet platformunda yeni dizimiz başlayacak. Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatıyor. Ben de Kanuni'nin annesi Ayşe Hafsa Sultan'ı canlandıracağım" diye konuştu.

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