  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık İzmirli genç yetenek ülkemizi temsil ediyor

genç yetenek ülkemizi temsil ediyor

İzmirli genç yetenek ülkemizi temsil ediyor
Giriş Tarihi: 28.11.2020

İZMİRLİ lise öğrencisi Ege Seçer, 2220 Uluslararası Müzik Festivali'nde "Göreceksin Kendini" adıyla bilinen "Tu Te Reconnaitras" adlı şarkıyı seslendirerek finalistler arasına girmeyi başardı. Pandemi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen yarışmanın jüri elemesi sonucunda Seçer, ilk 35 finalisti arasında yer aldı. Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Ege Seçer, "Bir Türk olarak ülkemi yurt dışında temsil etmeyi hedefliyorum, bunun için de müzikseverlerin desteğini bekliyorum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmirli genç yetenek ülkemizi temsil ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA