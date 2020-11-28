İzmirli genç yetenek ülkemizi temsil ediyor

İZMİRLİ lise öğrencisi Ege Seçer, 2220 Uluslararası Müzik Festivali'nde "Göreceksin Kendini" adıyla bilinen "Tu Te Reconnaitras" adlı şarkıyı seslendirerek finalistler arasına girmeyi başardı. Pandemi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen yarışmanın jüri elemesi sonucunda Seçer, ilk 35 finalisti arasında yer aldı. Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Ege Seçer, "Bir Türk olarak ülkemi yurt dışında temsil etmeyi hedefliyorum, bunun için de müzikseverlerin desteğini bekliyorum" dedi.