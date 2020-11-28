Maradona’ya şarkı yazmış

Şarkıcı Merve Holefter, hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Maradona için geçen yıl şarkı yazdığını söyledi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, "Efsaneninin ölümüne çok üzüldüm" dedi. Babasının yıllar önce bir sözünden ilham aldığını söyleyen Holefter, "Babam bir gün maç izlerken kendi takımının futbolcusuna kızarak 'Kendini Maradona sanıyor" demesi üzerine bu şarkıyı yazdım. Onun adına bir hatıra bıraktığım için mutluyum" dedi.