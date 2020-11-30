İbo da İzmirlileşti!

3 yıl önce İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlara döndü. Her fırsatta artık İzmirli olduğunu dile getiren sanatçı, İzmir'de mutlu olduğunu söyledi. Bu haftaki programında Kiba-riye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendiri-ci'yi konuk eden Tatlıses, Şenlendirici ile arasında geçen diyalogda, "Bundan 3 yıl önce İzmir'e yerleştim ve artık İzmirli-leştim. İzmir'de çok mutluyum" dedi.