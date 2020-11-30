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Haberler Sarmaşık Turşuyu sofradan eksik etmeyin

Turşuyu sofradan eksik etmeyin

Turşuyu sofradan eksik etmeyin
Giriş Tarihi: 30.11.2020

BESİN desteklerinin sindirim sistemi ve bağırsaklar için faydalı olduğunu bildiğimiz kadar bağışıklık sistemi üzerine de önemli etkisi vardır. Evde fermente edilmiş turşular özellikle pancar ve lahana turşusu, kombucha, sirkeler önemli doğal probiyotik kaynaklarındandır.

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