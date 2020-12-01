  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Günaydın’a nazar değdi

Günaydın’a nazar değdi

Günaydın’a nazar değdi
Giriş Tarihi: 1.12.2020

ÜNLÜ oyuncu Engin Günaydın geçtiğimiz gün Cihangir'de talihsiz bir kaza yaşadı. Motosikletini parkedip alışverişe giden oyuncu döndüğünde şoke oldu. Park ettiği motosikletini devrilmiş bir halde görünce panikleyen Günaydın, "Park halindeydi, bir şekilde devrilmiş. Ufak tefek darbeler almış ama onlar da nazargahı olsun" diyerek yoluna devam etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Günaydın’a nazar değdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA