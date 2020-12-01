Günaydın’a nazar değdi

ÜNLÜ oyuncu Engin Günaydın geçtiğimiz gün Cihangir'de talihsiz bir kaza yaşadı. Motosikletini parkedip alışverişe giden oyuncu döndüğünde şoke oldu. Park ettiği motosikletini devrilmiş bir halde görünce panikleyen Günaydın, "Park halindeydi, bir şekilde devrilmiş. Ufak tefek darbeler almış ama onlar da nazargahı olsun" diyerek yoluna devam etti.