Her şey yolunda

İLİŞKİLERİNE bir şans daha veren sevgililer Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin 'İlişkiniz yeniden hayırlı olsun. Neler Söyleyeceksiniz?' sorusuna Kutluay, "Arkadaşlar teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Biz de yemek siparişi verdik. Evimize gidiyoruz" cevabını verdi.
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