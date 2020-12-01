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Haberler Sarmaşık İmparatordan maske eleştirisi

İmparatordan maske eleştirisi

İmparatordan maske eleştirisi
Giriş Tarihi: 1.12.2020

SANATÇI İbrahim Tatlıses, kendi programında korona virüs tedbirlerine uymayanları eleştirdi. Maske takmayanlara seslenen ünlü türkücü, "Cumhurbaşkanımız, bangır bangır bağırıyor, 'maske takın' diye. Kimsenin taktığı yok. Biri çıkıp 'dolu yağacak' diyor, herkes arabasına 'maske' takıyor. Can gitti mi gelmez. Araba gitti mi yenisi gelir" sözleriyle sitemde bulundu.

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