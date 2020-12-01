Mustafa’ya zorlu bir düşman geliyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosuna başarılı aktör Ceyhun Mengiroğlu dahil oldu.

ZOR ZAMANLAR YAKLAŞIYOR

GÖRKEM karakteriyle diziye 14. bölümde katılan yakışıklı oyuncunun, yeni bölüm tanıtımlarında görülmesi sosyal medyada büyük merak uyandırdı. KAPADOKYA'DA olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Ceyhun Mengiroğlu; "Maria ile Mustafa severek takip ettiğim bir diziydi. Bu diziye böyle güzel bir karakter ile katıldığım için heyecanlıyım. Görkem karakteri, Candemirler'e zor zamanlar yaşatacak gibi duruyor" dedi. Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı "Maria ile Mustafa" yeni bölümleriyle her Pazar atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.