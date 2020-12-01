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Şifa deposu fındık yağı kolesterolü düşürüyor

Şifa deposu fındık yağı kolesterolü düşürüyor
Giriş Tarihi: 1.12.2020

KABUKLU ve soğuk preslenmiş fındıklardan elde edilen fındık yağı, genellikle yemek pişirmek için ve salata soslarında kullanılır. İnsanlar için önemli bir besin kaynağı olan fındıktan elde edilen bu faydalı yağ, zengin bir E vitamini kaynağıdır. Ayrıca B vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, Omega 6 ve Omega 9 yağ asitleri bakımından da zengindir. Fındıktan elde edilen yağın kolesterolü düşürdüğü, kan şekerini düzenlediği ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisinin olduğu bilinmektedir.

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