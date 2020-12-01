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Haberler Sarmaşık Siyah çay sayesinde kalp saglıgını koru

çay sayesinde kalp saglıgını koru

Siyah çay sayesinde kalp saglıgını koru
Giriş Tarihi: 1.12.2020

GÜNÜN her saatinde keyifle tüketilen siyah çayın her geçen gün yeni bir faydası ortaya çıkıyor. İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar, yaptıkları bir çalışma sonucunda, çayın kan basıncımızı düşürmeye ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda araştırmacılar, çay ve bazı meyvelerde bulunan flavanoller ile kan basıncı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarttı. Bu görevi üstlenen meyveler ise elma ve çilek olarak açıklandı.

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