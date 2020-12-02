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Haberler Sarmaşık Şoföre gazeteci azarı

Şoföre gazeteci azarı

Şoföre gazeteci azarı
Giriş Tarihi: 2.12.2020

Hande Erçel önceki gün Eti-ler'deki bir hastanede görün-tülendi. Hastane-ye doğum yapan bir arkadaşını ziyare-te geldiği öğrenilen Hande Erçel, hastane çıkışı gazete-cileri karşısında görünce şok oldu. Koşarak aracına binen Hande Erçel, soruları yanıtsız bıraktı. Habercilerin geçmiş olsun kendiniz için mi hastane-deydiniz sorusuna, "Ziyaret" demekle yetinen Hande Erçel, camı kapattıktan sonra şoförü-ne kızdı. Erçel, "Neden gaze-tecilerin olduğunu söylemiyor-sun" diyerek şoförüne tepki gösterdi. Hande Erçel'in tarzı da dikkat çekti. Yüzü olduğu markanın kapşonlu yağmurlu-ğu bin 500 lira olan oyuncunun botlarının fiyatı da 4 bin 450 lira değerinde.

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