Şoföre gazeteci azarı

Hande Erçel önceki gün Eti-ler'deki bir hastanede görün-tülendi. Hastane-ye doğum yapan bir arkadaşını ziyare-te geldiği öğrenilen Hande Erçel, hastane çıkışı gazete-cileri karşısında görünce şok oldu. Koşarak aracına binen Hande Erçel, soruları yanıtsız bıraktı. Habercilerin geçmiş olsun kendiniz için mi hastane-deydiniz sorusuna, "Ziyaret" demekle yetinen Hande Erçel, camı kapattıktan sonra şoförü-ne kızdı. Erçel, "Neden gaze-tecilerin olduğunu söylemiyor-sun" diyerek şoförüne tepki gösterdi. Hande Erçel'in tarzı da dikkat çekti. Yüzü olduğu markanın kapşonlu yağmurlu-ğu bin 500 lira olan oyuncunun botlarının fiyatı da 4 bin 450 lira değerinde.