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Haberler Sarmaşık Berkay’dan gençler için Hiperaktif

’dan gençler için

Berkay’dan gençler için Hiperaktif
Giriş Tarihi: 3.12.2020

BERKAY müzik dünyasına kazandıracağı gençler için 'Hiperaktif' adında bir müzik şirketi kurdu ve onların projeleri için stüdyoya girdi. Berkay, "Bugünlere gelene kadar ben çok zorluk çektim. Şimdi bende elimden geldiğince yeni isimlere destek olabilmek için şirketi kurdum. İlk projemizi yeni yılda çıkarmış olacağız ve arka arkaya yeni isimlerin duyulması için destek veriyor olacağım" dedi.

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