BERKAY müzik dünyasına kazandıracağı gençler için 'Hiperaktif' adında bir müzik şirketi kurdu ve onların projeleri için stüdyoya girdi. Berkay, "Bugünlere gelene kadar ben çok zorluk çektim. Şimdi bende elimden geldiğince yeni isimlere destek olabilmek için şirketi kurdum. İlk projemizi yeni yılda çıkarmış olacağız ve arka arkaya yeni isimlerin duyulması için destek veriyor olacağım" dedi.
Berkay’dan gençler için Hiperaktif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.