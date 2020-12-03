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Demir Hünkar’ın katilinin peşinde

Demir Hünkar’ın katilinin peşinde
Giriş Tarihi: 3.12.2020

'BİR Zamanlar Çukurova' bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'da atv ekranında olacak. Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir. Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali gelir. Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır. Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunmasıdır.

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