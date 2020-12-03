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Meyveyi tahinle yemek hastalıktan koruyor

Meyveyi tahinle yemek hastalıktan koruyor
Giriş Tarihi: 3.12.2020

BESLENME uzmanı Gözde Güzelcan akciğerin temizlenmesini sağlayan tahinin özellikle korona virüs sürecinde kahvaltı sofralarından eksik edilmemesini önerdi. Güzelcan, "Tahin; magnezyum, demir, fosfor ve lif açısından çok güçlü bir antioksidandır. Bir yemek kaşığı tahini meyvelerin üzerine dökülerek tüketilmesi pek çok hastalığa karşı koruyucu olacaktır" dedi. Tahinin tüketildiği zaman daha kalorili ve zararlı besinlere yönelmesini engellediğini ifade eden Güzelcan, "Tahin, pekmezle birlikte de tüketilebilir" diye konuştu.

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