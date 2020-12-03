BESLENME uzmanı Gözde Güzelcan akciğerin temizlenmesini sağlayan tahinin özellikle korona virüs sürecinde kahvaltı sofralarından eksik edilmemesini önerdi. Güzelcan, "Tahin; magnezyum, demir, fosfor ve lif açısından çok güçlü bir antioksidandır. Bir yemek kaşığı tahini meyvelerin üzerine dökülerek tüketilmesi pek çok hastalığa karşı koruyucu olacaktır" dedi. Tahinin tüketildiği zaman daha kalorili ve zararlı besinlere yönelmesini engellediğini ifade eden Güzelcan, "Tahin, pekmezle birlikte de tüketilebilir" diye konuştu.
Meyveyi tahinle yemek hastalıktan koruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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