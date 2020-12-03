  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Nefes darlığına karşı çam kozalağı pekmezi

Nefes darlığına karşı çam kozalağı pekmezi

Nefes darlığına karşı çam kozalağı pekmezi
Giriş Tarihi: 3.12.2020

DENİZLİ'DE dağlık ve ormanlık alanlardan toplanan çam kozalakları pekmeze dönüşüyor. Astım ve bronşit rahatsızlıkları için şifa kaynağı olduğu belirtilen çam kozalağı pekmezine bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden de talep artıyor. Süs olarak kullanılan kozalakların aslında şifa deposu oluğunu belirten uzmanlar, "Kozalak pekmezi akciğerlerimizi tamamen yenileyen bir şifa kaynağı. Akciğerdeki lekeyi, iltihabı söküp atıyor. Öksürük, balgam, alerjik astım, nefes darlığı ve hırıltısı olan hastalarımız için birebir" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nefes darlığına karşı çam kozalağı pekmezi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA