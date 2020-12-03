Nefes darlığına karşı çam kozalağı pekmezi

DENİZLİ'DE dağlık ve ormanlık alanlardan toplanan çam kozalakları pekmeze dönüşüyor. Astım ve bronşit rahatsızlıkları için şifa kaynağı olduğu belirtilen çam kozalağı pekmezine bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden de talep artıyor. Süs olarak kullanılan kozalakların aslında şifa deposu oluğunu belirten uzmanlar, "Kozalak pekmezi akciğerlerimizi tamamen yenileyen bir şifa kaynağı. Akciğerdeki lekeyi, iltihabı söküp atıyor. Öksürük, balgam, alerjik astım, nefes darlığı ve hırıltısı olan hastalarımız için birebir" dedi.