Morgül’den salvolar

Şarkıcı Yılmaz Morgül, yakın arka-daşı Pelin Sude ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aya-küstü gazetecilerin sorularını cevap-layan Morgül, geçtiğimiz hafta 80 bin lira-ya iki adet kar tilkisi kürkü satın alan sanatçı Bülent Ersoy'a sert tepki göste-rirken, sabah programı yapan Demet Akalın'a da göndermede bulundu.



İSİM VEREREK ELEŞTİRDİ



Bülent Ersoy'un kürk satın alırken 'Asgari ücretliler için üzülüyorum' sözlerine tepki gösteren Yılmaz Mor-gül, "Gidip kürke 80 bin lira verenler, hava atanlar vardı. Bülent Ersoy'dan bahsediyorum. Sonra kalkıp 'Asgari ücret alanlara üzülüyorum' diyor" söz-leriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşle-di. Ersoy'un kürklerini ÇYDD'ye bağış-lamak istemesine de sert çıkan Morgül, "Gitmiş Türkan Saylan'ın vakfına bağış-lamaya çalışıyor. Şov mu yapıyorsunuz hanımefendi! Senin başka gelirin mi yok! Başka bir şey bağışla. Sadece şov yapı-yor" dedi. Yılmaz Morgül, isim vermeden Demet Akalın'a da göndermede bulundu. Morgül, "Bir de sabah programı yapan bazıları var. İki kelimeyi bir araya getire-miyor" ifadelerini kullandı.



Tarhan ABDULLAHOĞULLAR