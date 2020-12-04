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Haberler Sarmaşık Morgül’den salvolar

Morgül’den salvolar

Nişantaşı’nda alışveriş turunda görüntülenen şarkıcı , kürklerini ’ın vakfına bağışlayacağını açıklayan sanatçı ’u topa tuttu. Morgül, diva için ‘şov yapıyor’ derken sabah programı sunan için de ‘İki kelimeyi bir araya getiremiyor’ diye konuştu.

Morgül’den salvolar
Giriş Tarihi: 4.12.2020

Şarkıcı Yılmaz Morgül, yakın arka-daşı Pelin Sude ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aya-küstü gazetecilerin sorularını cevap-layan Morgül, geçtiğimiz hafta 80 bin lira-ya iki adet kar tilkisi kürkü satın alan sanatçı Bülent Ersoy'a sert tepki göste-rirken, sabah programı yapan Demet Akalın'a da göndermede bulundu.

İSİM VEREREK ELEŞTİRDİ

Bülent Ersoy'un kürk satın alırken 'Asgari ücretliler için üzülüyorum' sözlerine tepki gösteren Yılmaz Mor-gül, "Gidip kürke 80 bin lira verenler, hava atanlar vardı. Bülent Ersoy'dan bahsediyorum. Sonra kalkıp 'Asgari ücret alanlara üzülüyorum' diyor" söz-leriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşle-di. Ersoy'un kürklerini ÇYDD'ye bağış-lamak istemesine de sert çıkan Morgül, "Gitmiş Türkan Saylan'ın vakfına bağış-lamaya çalışıyor. Şov mu yapıyorsunuz hanımefendi! Senin başka gelirin mi yok! Başka bir şey bağışla. Sadece şov yapı-yor" dedi. Yılmaz Morgül, isim vermeden Demet Akalın'a da göndermede bulundu. Morgül, "Bir de sabah programı yapan bazıları var. İki kelimeyi bir araya getire-miyor" ifadelerini kullandı.


Tarhan ABDULLAHOĞULLAR

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