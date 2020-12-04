Pozitif hamileler ilacını mutlaka kullanmalı

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, korona virüs tanısı konan gebe-lerin, hekimlerince verilen ilaç-ları kullanmakta çekince yaşa-dıklarını belirterek, "Antiviral ilaçlar, ateş düşürücüler ve kan sulandırıcıların çoğu gebelikte kullanılması sakıncalı olmayan ilaçlar. Reçete edilen ilaçların kullanılmaması daha çok zarar verecektir. İlaçların alınmama-sı anne adayı ve bebek için ona-rılması imkansız hasarlara yol açabilir" uyarısında bulundu.



PSİKOLOJİK ETKİLER



KOVİD-19'UN diğer insan-larda olduğu gibi gebeler-de de öksürük, sırt ağrı-sı, eklem ağrısı ve yüksek ateş belir-tileriyle seyretti-ğini aktaran Prof. Dr. Buyru, "Virüse yakalanan anne-ler bebekleri için endişe ediyor. Bu nedenle gebeler-de hastalığın fiziksel yansıma-larına psikolojik olumsuzluk-lar da eklenebiliyor" dedi. SAKINCALI ilaçların gebe-lere verilmediğini dile getiren Buyru, "Bir reçete yazarken ya da tedavi verirken bunun kar-zarar oranını hesaplıyorlar. O nedenle mümkün olduğunca gebelerin verilen ilaçları belir-tildiği gibi kullanma-ları gerekiyor" ifa-delerini kullandı.



YER ELMASI KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR

YER elması içerisinde birçok hastalığa karşı koruyucu özelliğine sahip "inülin" maddesi bulunur. Bu maddenin bağırsaklar üzerinde önemli fonksiyonları vardır. Özellikle kolon kanserine karşı önemli ölçüde koruma sağlar. İçerdiği demir minerali bakımından zengin oluşu sayesinde ise kansızlığa iyi gelir. Yer elması madde ve potasyum bakımından zengin olduğundan kalp damar hastalıkları riskini de azalmaktadır.