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Greyfurt tüketmek kolesterolü düzenler

Greyfurt tüketmek kolesterolü düzenler
Giriş Tarihi: 5.12.2020

TURUNÇGİLLER arasında en yüksek C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesi olan greyfurt, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korumada da oldukça faydalı olan greyfurt, tansiyonu ve kolesterolü düzenler, insülin direncini azaltır. Orta büyüklükte bir greyfurtun yarısı, yaklaşık olarak 13 kalori karbonhidrat, 2 gr diyet lifleri ve 1 gr protein ile yaklaşık olarak 0.5 kalori içerir. % 64 C vitamini, % 28 A vitamini ve % 2 oranında kalsiyum ve magnezyum bulunur.

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