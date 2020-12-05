Korona virüs aşk hayatını bitirdi

SOSYAL medya fenomeni Danla Bilic, önceki gün Vadistanbul'da kameralara takıldı. Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan Bilic, 'Hayatınızda biri yok mu? sorusuna, "Şu an kimse yok, zaten korona virüs olduğu sürece de hayatıma birisini sokmam çok zor" diye konuştu.