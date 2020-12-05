Pandemiyi verimli geçirdi

EKRANLARIN güzel oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncunun, çift maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Pandemi sürecinde reklam filmlerinde rol alan Tanrısevsin, "Pek boş durmayı sevmiyorum. Bu pandemi sürecini de en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorum" dedi.
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