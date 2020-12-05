YAPIMCILIĞINI Banu Zorlu'nun üstlendiği yönetmenliğini ise Emre Kavuk'un yaptığı 'Dalgalar ve İzler' adlı filmin çekimleri başladı. Filmin başrol oyuncusu Pelin Karahan, "Bir anne-kız hikayesi. Ben anneyim, ufak bir kızım var. Onların başından geçen dramatik olayları anlatıyor. Senaryo çok güzel. Okuyunca duygusal anlar yaşadım" diye konuştu.
Pelin Karahan yeni filminde anne oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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