Pelin Karahan yeni filminde anne oluyor

YAPIMCILIĞINI Banu Zorlu'nun üstlendiği yönetmenliğini ise Emre Kavuk'un yaptığı 'Dalgalar ve İzler' adlı filmin çekimleri başladı. Filmin başrol oyuncusu Pelin Karahan, "Bir anne-kız hikayesi. Ben anneyim, ufak bir kızım var. Onların başından geçen dramatik olayları anlatıyor. Senaryo çok güzel. Okuyunca duygusal anlar yaşadım" diye konuştu.