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Haberler Sarmaşık Pelin Karahan yeni filminde anne oluyor

yeni filminde anne oluyor

Pelin Karahan yeni filminde anne oluyor
Giriş Tarihi: 5.12.2020

YAPIMCILIĞINI Banu Zorlu'nun üstlendiği yönetmenliğini ise Emre Kavuk'un yaptığı 'Dalgalar ve İzler' adlı filmin çekimleri başladı. Filmin başrol oyuncusu Pelin Karahan, "Bir anne-kız hikayesi. Ben anneyim, ufak bir kızım var. Onların başından geçen dramatik olayları anlatıyor. Senaryo çok güzel. Okuyunca duygusal anlar yaşadım" diye konuştu.

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