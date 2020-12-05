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Saçmalama Aleyna!

Yakın zamanda korona virüse yakalanıp tedavi olan , ’ye gelecek olan Kovid-19 aşılarına güvenmediğini söyledi. Kendisine ve ailesine aşı yaptırmayacağını belirterek aşı karşıtlığını savunan popçu, sözlerini “Saçmalıyor olabilirim” diyerek bitirdi.

Saçmalama Aleyna!
Giriş Tarihi: 5.12.2020

Geçtiğimiz haftalarda yakalandığı korona virüsü yenen Aleyna Tilki, yine tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki genç şarkıcı, önceki gün İstanbul Bebek'te objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, aşı karşıtlarının çağ dışı fikirlerini savundu. Gazetecilerin kendisine 'Türkiye'ye gelecek Kovid-19 aşıları hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Aleyna Tilki, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım" cevabını verdi.

AŞI KARŞITLIĞINI SAVUNDU
İlaç sektörüne güvenmediğini söyleyen popçu, "İnsanlar Kovid-19'dan değil ilaçlar yüzünden ölüyor. Aşıya karşıyım" diye konuştu.

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