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Haberler Sarmaşık Yıldızhan arabasını restorana dönüştürdü

Yıldızhan arabasını restorana dönüştürdü

Yıldızhan arabasını restorana dönüştürdü
Giriş Tarihi: 5.12.2020

ŞARKICI İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Etiler'de menajeri ile birlikte arabasında görüntülendi. Toplantısı olduğundan dolayı İzmir'den İstanbul'a gelen Yıldızhan, "Toplantı öncesi karnımız acıktı, mekanlar da kapalı. Biz de kurallara riayet ediyoruz. Yemeğimizi aldık arabada yiyoruz. Ey korona bizi ne hallere soktun" diyerek gülümsedi.

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