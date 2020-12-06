Dizi TV pazar sabahını şenlendiriyor

Pazar günlerinin keyifli programı DİZİ TV bugün yepyeni bölümü ile yine ilgi çekecek konu ve konuklarıyla ekrana geliyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

ATV ekranının sevilen ve reyting rekorları kıran dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV her hafta olduğu gibi bugünkü bölümünde de çok özel dosyaları inceliyor. atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da, Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey'e hayat veren Kanbolat Görkem Aslan ve Savcı Bey'in eşi Lena karakterine can veren Seray Kaya'nın keyifli röportajları Dizi TV'de olacak. atv'nin başarılı yüzlerinin çocukluk halleri ve paylaştıkları eğlenceli çocukluk anıları dosyasında bu hafta da yepyeni isimler olacak. Sevilen isimlerin dikkat çekecek çocukluk fotoğrafları ve merak uyandıracak röportajları bugün Dizi TV'de.