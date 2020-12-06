Şov başladı aşk bitti!

Yaşadığı silahlı saldırı sonrası zor günler geçiren ve sanatı kadar aşkları ile de gündeme gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, manikürcü sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı ortaya çıktı. Tatlıses, geçtiğimiz aylarda 25 yaşındaki sevgilisi ile Bodrum'dan aşk paylaşımları yapmıştı. Yıllar sonra şov programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi.



ÇOCUKLARI KARŞI ÇIKMIŞTI

İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi ile ilişkisi magazin basınında hala konuşulurken, Yeni Asır çiftin ayrıldığı haberine ulaştı. "Kadınsız yapamam" diyen İbrahim Tatlıses'in ilişkisine sanatçının çocukları kadar genç kadının ailesinin de karşı çıktığı öğrenildi.

İLK KEZ YENİ ASIR YAZMIŞTI

İbrahim Tatlıses ile kendisinden 42 yaş küçük olan İzmirli Gülçin Karakaya'nn ilişkisini ilk kez Yeni Asır yazmıştı. Haberimizde çiftin İzmir'de tanıştıkları, genç kadının ailesi ile Seferihisar'da yaşadığı ve Tatlıses'in manikürcüsü olduğu detayları yer almıştı.

FATİH ŞENDİL