20 milyon yıllık hazineyi öğrencilere açtı

KOCAELİ'NİN Kandıra ilçesinde yaşayan ve Yeşilçam'ın yakışıklı jönü olarak bilinen Sertan Acar, otelini müzeye dönüştürdü. İçindeki 20 milyon yıllık fosiller ve daha bir çok değerli parçayla tarih kokan müze, arkeoloji öğrencileri için okul haline geldi. Kerpe'nin tarihinin çok eskiye dayandığını belirten Sertan Acar, "Burada batı Traklar, daha sonra Romalılar, Cenevizliler ve Osmanlılar yaşamışlar. Onlardan kalan bir takım tarihi eserler var. Bunlara da ben Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle koruyorum. Hepsi de Kocaeli müzesine kayıtlı. Gözyaşı şişeleri, kandiller, çok eski fosiller var" dedi. Kerpe'nin tarihine sahip çıktığını belirten Acar, "Kerpe'de yaşayanlar bu tarz tarihi parçalar bulduğunda bana getiriyorlar" diye konuştu.