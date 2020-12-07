Güzellik için diş törpületmeyin

RESTORATİF Diş Tedavisi Estetik ve Kozmetik Doktor Dr. Jusuf Lukarcanin, son zamanlarda trend olan ve 'güzel gülümse' sloganı adı altında diş törpületen kişilerde zamanla hassasiyet ve diş çürüklerinin olabileceğini söyledi. Lukarcanin, "Bu tarz işlemler tıbbi olarak yapılabiliyor fakat çok tavsiye edilen bir şey değil. Mikro kontörlemenin üzerinde daha fazla madde kaybı olacaksa, denetim dokusu dediğimiz direkt sinirle bağlantılı olan doku ortaya çıkıyor. Bu da hastalarda gelişen hassasiyetle birlikte ağrılara neden olabilir.Bu tarz törpülenen dişler dış ortama çok daha açık oluyor ve enfeksiyona çok daha maruz kalabiliyor. Aynı zamanda hastaya çok büyük zarar verir" diye konuştu.