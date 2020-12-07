Mehmet Akif’in torunu sete bağlandı

MEHMET Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Âkif" filminin çekimlerine başlandı. Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki film seti, içerik danışmanları Prof. Dr. Yasin Aktay, Sebilürreşad Derneği Genel Başkanı ve Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, Dernek Başkan Yardımcısı Fahrettin Ergün ve CGV Mars Dağıtım Genel Müdür Serdar Can ziyaret etti. Görüşme sırasında başrol oyuncusu Yavuz Bingöl'e Sebilürreşad Dergisi'nin "Âkif" özel sayısı, Mehmet Âkif Ersoy'un "Safahat" eseri ve Yasin Aktay'ın "Önce Söz Vardı" adlı kitabı hediye edildi. Mehmet Âkif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da sete görüntülü olarak bağlandı, dedesini canlandıran Yavuz Bingöl'le görüştü. Çevrimiçi görüşme sırasında duygusal anlar yaşandı.