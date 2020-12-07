Önce komedi sonra dram

ATV, Pazartesi günleri film keyfi yaşatmaya devam ediyor. Bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek Maide'nin Altın Günü'nde çalınan gerdanlığını bulmak için yaşadığı maceralarla ile kahkahalara boğulduktan sonra ardından TV'de ilk kez yayınlanan Zor Yıllar adlı filmle hüzünleneceksiniz. Milli Mücadele yıllarında, cephede omuz omuza savaş tüm hızıyla sürerken, yurtta da, İngiliz asıllı bankalar savaştan dolayı maddi olarak iyice zor durumda kalmış, halkı sömürmektedir. Zor durumdaki yerli tüccarlar, bir araya gelerek, İngiliz'in hem fiili hem de faiz düzeni sömürüsünden kurtulmak için ilk yerli bankayı kurmaya girişirler.