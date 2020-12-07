Tek başına eczane

Hanımeligiller familyasına ait olan mürver; patlangıç, mindiraç, sultanotu, telligelin, mındar ağ, melesir, kara mürver gibi farklı isimlerle de anılıyor. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da popüler olan bu bitkiye özellikle Almanya'da sıkça rastlanıyor. Kendisi alternatif tıbbın da baştacı olan bitkilerin başında. Çok yıllık çiçekli bir bitki olan mürver, mavi, bordo ve siyaha kaçan bordo renklerinde de meyvelere sahip olabiliyor. Bu meyvelerin tadı hafif mayhoş, hafif de tatlı. Yapraklarından tutun çiçeklerine hatta ağaç kabuklarına kadar her şeyi tüketilebiliyor.

ÇİÇEĞİ DE BİNBİR DERDE DEVA

Ancak özellikle yapraklarında bazen zehirli maddeler bulunabildiği için yapraklarını kullanmadan önce bir doktora danışmak gerekebiliyor. Mürver ağacının mevsimi geldiğinde açan beyaz ya da sarıya kaçan beyaz renklerde şahane çiçekleri oluyor. Bu çiçekler tam bir şifa deposu aslında. Bu çiçeklerden çaydan tutun şerbete, kremden dondurmaya kadar birçok farklı şey yapılabiliyor. Binbir derde de deva oluyor.



MÜRVERİN HER SEYİ ÇOK SİFALI

Özellikle mürver meyvesinden ve mürver çiçeğinden yapılan şerbetler emziren annelerin sütünün artmasına yardımcı oluyor.



● Mide hastalıklarında ya da mide ağrılarında mürver meyvesi ve çiçeği, ağrı kesici özellik taşıdığı için kullanılıyor. Ağrıların geçmesine yardımcı olurken, hastalıkların tedavisine de destek oluyor.



● Mürver ağacının kabuklarının kaynatılarak düzenli ve belli miktarlarda içilmesi sonucunda kabızlık şikayetlerini azaltabiliyor ve bağırsak hareketlerinizin daha düzenli olmasına yardımcı oluyor.



● İçerisinde bulunan A, C ve B vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıkları daha kolay atlatmanıza, daha zor yakalanmanıza yardımcı oluyor.



● İdrar söktürücü özelliği bulunuyor.



● Balgam söktürüyor.



● Terletici özelliği olduğu için ateşli hastalıklarda, grip, zatüre gibi hastalıklarda kullanılıyor.



● Düzenli kullanımda yağ yakımına ve kilo vermeye destek oluyor.



● Mürverin yaprakları ciltteki açık ve derin yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.



NASIL KULLANILIR?

● Meyvesirden reçel yapılıyor.



● Bitkinin meyvelerinden çay ve özellikle boğaz ağrılarına iyi gelebilen şuruplar elde ediliyor.



● Çiçeklerinden şerbet ve çay yapılıyor. Süsleme amaçlı kullanılıyor, sütlü tatlıların özellikle de dondurmaların içerisinde farklı bir aroma olarak da kullanılabiliyor.



● Çiçekleri balla ve limonla tatlandırılarak da içilebiliyor.



● Ağacının kabukları kaynatılarak tüketiliyor.



● Yaprakları da lapası yapılarak cilt yaralarının üzerine uygulanabiliyor.