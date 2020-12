Bu bitkileri evinizden eksik etmeyin

Beslenmenin sağlıklı yaşam için ne kadar önemli olduğun artık biliyoruz. Özellikle doğadan gelen şifa son zamanlarda oldukça popüler. Hatta artık bazı bitkileri evimizde yetiştirmeye bile başladık. Kolayca her yerde bulabileceğiniz bu bitkileri elinizin altından eksik etmeyin...



DEFNE YAPRAĞI

KOKUSU ve yemeklere verdiği lezzetle tanınan defne yaprağı, aynı zamanda muhteşem bir antioksidan. Vücudunuzdaki hormon dengesini düzenlediği de bilinen defne yaprağı her evde mutlaka bulunmalı.



ZENCEFİL

MİDENİZ ile ilgili her türlü soruna iyi gelen zencefil, bulantılarda, ağrılarda ve baş dönmelerinde de ilaç niteliğinde bir bitki. Tek yapmanız gereken kaynamış suya bir miktar zencefil ilave etmek.



KURU ÜZÜM

Her gün bir avuç kuru üzüm yiyerek hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Pek çok araştırmaya konu olan bu gıda, aynı zamanda vücutta kanser hücrelerinin oluşmasını da engelliyor.



SARIMSAK

KANSERİ önlediği defalarca ispatlanan sarımsak, en şifalı bitkiler arasında gösteriliyor. Pek çok uzman, başta kanser olmak üzere çok sayıda hastalıktan korunmak için en azından haftada 2 kez sarımsaklı bir şeyler yemenizi tavsiye etmekte.



ADAÇAYI

NEREDEYSE her şey için faydalı olan adaçayı, ülkemizin her noktasında doğal olarak yetişen bir bitki. Aktarlarda, marketlerde, hatta seyyar satıcılarda bile doğadan toplanmış adaçayı satın almanız mümkün. Sakinleştirici ve metabolizma hızlandırıcı özellikleri olan adaçayı, özellikle kış aylarında günde bir bardak içilmesi halinde kış boyu hastalıklardan koruyor.



KANTARON

İster yağını kullanın, isterseniz çayını yapın... Kantaron kesinlikle bilinen en şifalı bitkiler arasında gösteriliyor. Her türlü konuda az da olsa fayda olan kantaron, ilaç sanayisinde ciddi anlamda kullanılmakta.



ÇÖREK OTU

ÇİN'DE çok sık kullanılan çörek otu, ülkemizde de şifalı bitki denildiğinde ilk sırada akla geliyor. Çörek otunun gerçek anlamda sayfalarca faydası bulunmakta.



KARA HİNDİBA

VÜCUDUNUZDAKİ ağrıları gidermek için kullanabileceğiniz bu bitki, eski dönemlerden beri yaraların tedavisinde de kullanılmakta. Enfeksiyon kapan yaralarda, hamur haline getirilerek ağrı kesici ve bakterilerden arındırma amacıyla tercih ediliyor.



BİBERİYE

AROMATİK bir bitki olarak bilsek de, aslında en şifalıları arasında gösterilen biberiye, yüksek antioksidan oranı ve beyin hücrelerine iyi gelmesi ile tanınıyor. Yapılan pek çok araştırmada, biberiyenin hafızayı ve analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirdiği ortaya koyulmuş.



MEYAN KÖKÜ

Özellikle hamile kadınlara tavsiye edilen bu bitki, boğaz ve mide yanmalarına, bronşite ve öksürüğe iyi geliyor. Aynı zamanda akne tedavisinde de alternatif yöntemlerde meyan kökü kullanıldığı görülmekte.