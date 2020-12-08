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Haberler Sarmaşık Eşimden sonra mutfağı bıraktım

Eşimden sonra mutfağı bıraktım

Eşimden sonra mutfağı bıraktım
Giriş Tarihi: 8.12.2020

BURCU Kara, ev hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Eşinin güzel yemek yaptığına vurgu yapan Kara, "Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım ben. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra sadece yardım için mutfağa giriyorum" diyerek esprili bir yorumda bulundu.

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