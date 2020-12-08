KİM Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz haftalarda baba oldu. Oyuncu Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şu sıralar kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti magazin gündeminden de düşmüyor. Son olarak Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına verdiği yanıtla dikkat çekti. 'Kim Milyoner Olmak İster' programını sunan Kenan İmirzalıoğlu, yarışmaya katılan bir finalistin Lalin'in sinemacı bir aileden geldiğini vurgulaması üzerine "Lalin, istediği mesleği seçecek. Oyuncu olmak zorunda değil" dedi.