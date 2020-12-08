Ortalık savaş alanı

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. ﻿Abisi Derman Korkmaz'ın intikamını almak için sabırsızlanan Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Korumaları birer birer vurarak masaya çıkan Alpaslan Çakırbeyli namluyu Yavuz'a çevirerek eşi Özlem'in de intikamını da almak ister. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığı saldırı ise herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.