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Haberler Sarmaşık Sette zaman duruyor

Sette zaman duruyor

Sette zaman duruyor
Giriş Tarihi: 8.12.2020

KURULUŞ Osman'ın sevilen oyuncusu Buse Arslan, canlandırdığı Aygül karakteri ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aslan, Kuruluş Osman kadrosuna katıldığı dönemde diğer oyuncularla birlikte yoğun eğitimler aldığını söyledi. Kuruluş Osman setini "Büyülü bir ortam" olarak tanımayan Arslan, "Obadan ve platodan çıkıyorum, trafik ve bambaşka bir hayat. İçeri giriyorum, zaman duruyor" şeklinde konuştu. Rolüyle ilgili memnuniyetini ise, "Şu anda oynadığım savaşçı kadın imajı Türkiye'de kaç kadın oyuncuya nasip olmuştur bilmiyorum. Oynaması inanılmaz keyifli" sözleriyle ifade etti.

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