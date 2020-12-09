Canlı yayını birbirine kattı

BİR moda yarışmasında jürilik yapan tasarımcı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı iş insanı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram'daki canlı yayınına katılarak ağza alınmayacak küfür ve hakaretler yağdırdı. Saraçoğlu, canlı yayının yorum kısmına "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım" yazarak peş peşe küfürler sıraladı. Gelen yorumları fark etmeyen Göz, arkadaşlarıyla eğlenmeye devam etti.