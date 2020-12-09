Çorbada baharat etkisi

Pratik olması nedeniyle çokça tercih edilen hazır çorbalara karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, bu tip paketli ürünlerin sağlığımız için risk taşıdığını belirtiyor. Çok büyük bir kısmı çeşitli katkı ve koruyucu madde içeren hazır çorbalar da, benzer ürünlerde olduğu gibi oldukça fazla sodyum barındırıyor. Hipertansiyonu olanlar için büyük bir risk oluşturan hazır çorbalar, sağlıklı kişilerde de kan basıncını olumsuz etkileyebiliyor.

VÜCUT DİRENCİNİZİ ARTIRIN

Hazır çorba yerine evde yapılabilecek doğal ve katkısız çorbaların pandemi döneminde daha da değerli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, çorbaların içeriğine eklenen karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, zerdeçal gibi baharatlar sayesinde hem metabolizmanın hem de bağırsakların çalışmasının düzenli hale getirilebileceğini belirtiyor. Sağlıklı çalışan bir metabolizma da vücut direnicinin artırılmasını sağlıyor. Ayrıca, çorbalarınıza hayvansal yağlar eklemek yerine bitkisel yağları tercih etmeniz çok daha faydalı olacaktır.