‘Evden çalışma düzeninde erkek yan gelip yatmamalı’

Korona virüsü nedeniyle birçok ofis evden çalışma düzenine geçti. Ofis işleri ile birlikte ev işlerine ayrılan sürenin artması, kadın çalışanlarda aşırı yük ve strese neden oluyor. Evin tüm işlerinin kadınların görevi olmadığını hatırlatan uzmanlar, çocuk eğitimi ve bakımı da dahil olmak üzere eşlerin sorumluluk paylaşımı yapmalarını öneriyor. Aksi halde ağır sorumluluk duygusunun tükenmişlik sendromuna yol açabileceği uyarısında bulunan Psikolog Onur Akkoca, bu konudaki uyarı ve önerilerini Yeni Asır'a anlattı.

BİR KİŞİ ÜSTLENEMEZ

Ev işlerinin daha çok kadınların sorumluluğunda olduğu algısına dikkat çeken Onur Akkoca, "Erkek için ev dinlenme yeri iken, kadın iş hayatının yanında ev işleri ve çocuk bakımı gibi ek sorumlulukları üstlenmek zorunda kalıyor. Bir kişinin yüklenebileceğinden fazla sorumluluk alması, taşıyamayacağı ve sürdüremeyeceği görevlere yetişmeye çalışması, kadının tükenmişlik duygusuna yol açar. Kadınlar iş yükünü eşleriyle paylaşmalı ve ev yönetimini tek başlarına yapmamalıdır" diye konuştu.

OFİS İLE EV İŞİNİ AYIRIN

Ev işleri, çocuğun online eğitimi ve bakımı gibi görevleri kadınların kendiliğinden üstlendiğini vurgulayan Onur Akkoca, "Çalışan kadınlar, zihinsel yüklerinin farkına varmalı ve ev işleri dahil çocukların sorumluluklarını, eğitim ve bakımlarını paylaşmalı. Kadın çalışacak, erkek yatacak diye bir kural yok. İşe ve eve ayrılan süre, tıpkı ev dışındaki çalışma hayatında olduğu gibi birbirinden ayrılmalı, mesai saatleri bitine kadar sadece iş odaklı kalınmalı, mesai bitiminde ise aile üyeleri ev işlerini adilce paylaşmalı" uyarısında bulundu.



BÜTÜN YÜK KADINLARIN ÜZERINDE

ERKEKLERİN sadece eşlerine yardımcı olmalarının yeterli olmadığına dikkat çeken Akkoca, "Çalışan kadınlar için ev işlerinin planlanması da zihinsel yük oluşturuyor. Bu nedenle erkekler de ev işlerinden sorumlu hissetmeli, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekenleri planlamalı. Oysa erkekler bu görevleri kadının organize etmesini bekliyor. Asıl yorucu olan kadının zihinsel yönden çok fazla şeyle ilgilenmek zorunda kalmasıdır. Erkek iyi yapamasa bile mutlaka öğrenecektir, sorumluluktan kaçılmamalı" dedi.

FATİH ŞENDİL