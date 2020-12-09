Pijamalı Tilki

ÇIKARDIĞI şarkılar kadar yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'daydı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelerek dünyaca ünlü mağazaları gezen genç popçunun, pijamayı andıran giyim tarzı ile dolaşması dikkatlerden kaçmadı. Aleyna Tilki, özel aracına binerek evinin yolunu tuttu.