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Üniversitelilerden ’a ödül

Üniversitelilerden Kuruluş Osman’a ödül
Giriş Tarihi: 10.12.2020

Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', bu yıl da ödülleri toplamaya devam ediyor. Son bir ayda dört farklı ödüle layık görülen Kuruluş Osman, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada elde ettiği başarıyı, aldığı ödüllerle taçlandırdı. Bu yıl altıncısı düzenlenen, "Altın 61 Ödülleri" İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından iki aşamalı olarak kullanılan toplam 135 bin oy sonucunda dağıtıldı. Buna göre, "Yılın En İyi Erkek TV Yıldızı" kategorisinde ödülün sahibi Burak Özçivit olurken, "Yılın En İyi Senaristi" kategorisinde ise ödül başarılı yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'a verildi.

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