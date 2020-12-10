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Haberler Sarmaşık Züleyha ve Yılmaz’ın kaderleri değişiyor

ve ’ın kaderleri değişiyor

Züleyha ve Yılmaz’ın kaderleri değişiyor
Giriş Tarihi: 10.12.2020

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bu akşam 20.00'de atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Züleyha'ya evladını bir kez görebilmek için yalvaran ve Kerem Ali ile buluşan Müjgan gitme vakti gelince, sözünden döner. Kucağında bebek ile kaçarken, suya kapılan Müjgan, Züleyha'yı hayatının en zor anlarının içine çekecektir. O sırada, bilmedikleri şey ise, onları izleyen bir çift göz olduğudur. Demir, Züleyha'nın Yılmaz'la buluşup buluşmadığını öğrenmek için peşine adam takmıştır.

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