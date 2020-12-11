Kuruluş Osman zirveyi bırakmıyor

ATV'NİN en iddialı yapımlarından 'Kuruluş Osman', geçtiğimiz çarşamba akşamı yayınlanan 37'nci bölümüyle reytingin zirvesini yine kaptırmadı. Sevilen dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 13.97 izlenme oranı ve yüzde 28 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 13.90 izlenme oranı ve yüzde 26.57 izlenme payı elde ederek birinci oldu.